Die VR-Bank Südwestpfalz spendet zum Jahresende 60.000 Euro an Vereine und sozial tätige Einrichtungen in der gesamten Region.

Dort zu helfen, wo Hilfe notwendig ist – das betrachte sie als eine Aufgabe, teilte die VR-Bank Südwestpfalz Pirmasens-Zweibrücken mit. Gerade diese Zeit sei geprägt von enormen neuen Herausforderungen, denen sich die Verantwortlichen der Vereine und gemeinnützigen Institutionen stellen müssten. Daher wolle die Bank einige Einrichtungen aus ihrem Geschäftsgebiet in ihrem Wirken bestärken und mit einer Spendensumme von insgesamt 60.000 Euro aus sogenannten Zweckertragsmitteln des Gewinnspar-Vereins unterstützen.

Mit jeweils 5000 Euro bedacht werden: die Ortsgruppe Pirmasens und die Gruppe Zweibrücken des Deutschen Kinderschutzbundes, der Förderverein Frauenzuflucht Pirmasens, die Lebenshilfe Kreisvereinigung Pirmasens Südwestpfalz, Lebenshilfe Zweibrücken, die Zweibrücker Tafel Heilig Kreuz und die Pirmasenser Tafel, der Pakt für Pirmasens, der Förderverein Westpfalzküken, der Förderverein der Matzenbergschule Pirmasens, die Mauritius-Schule Zweibrücken und das Alten-Pflege-Übergangsheim Schernau bei Martinshöhe.

2021 insgesamt 137.000 Euro gespendet

Da die feierliche Übergabe an die Vertreter aller Einrichtungen Corona-bedingt nicht möglich war, nahm Annette Peetz von der Zweibrücker Tafel Heilig Kreuz den symbolischen Scheck stellvertretend für alle im Jahr 2021 bedachten Spendenempfänger entgegen. In diesem Jahr schüttete die Bank nach eigenen Angaben insgesamt 137.000 Euro an Spenden aus.