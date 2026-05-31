Der Pirmasenser Polizei ist am Samstagnachmittag in der Stadt ein Toyota mit auffälliger Fahrweise aufgefallen. Wie die Polizei mitteilte, stoppten die Beamten den Wagen in der Lemberger Straße. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 59 Jahre alte Fahrerin zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast drei Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein der Frau wurde eingezogen. Die 59-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.