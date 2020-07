Nach einem Streit hat ein 58-jähriger Mann am Montagabend in der Schwanenstraße seinen 59-jährigen Schwager an der Schulter verletzt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Gegen 20.45 Uhr waren die Beamten in die Schwanenstraße gerufen worden. Vor Ort trafen sie auf den 59-Jährigen. Er hatte eine leicht blutende Schürfwunde an der Schulter und gab an, sein Schwager, mit dem er Streit hat, habe an seiner Tür geklingelt und ihm nach einem kurzen Wortgefecht mit der stumpfen Beilseite gegen seine Schulter geschlagen. Der mutmaßliche Täter wurde kurze Zeit später von der Polizei in der Luisenstraße gestellt. „Das Beil lag neben ihm auf dem Boden und er gab die Tat zu“, informierte die Polizei. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab 0,00 Promille. Der 59-Jährige lehnte eine ärztliche Behandlung ab.