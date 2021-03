Das Pirmasenser Impfzentrum auf dem Messegelände erhält zusätzliche 3000 Dosen des Biontech-Impfstoffs. Das berichtete Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) gestern in Mainz. Rheinland-Pfalz erhalte rund 20.000 Extra-Dosen des Biontech-Impfstoffs für die Grenzregionen zum Virusmutationsgebiet in Frankreich. Sie sollten bis 4. April gespritzt sein. Das Impfzentrum in Zweibrücken bekommt 2500 Dosen aus dieser Extra-Lieferung. Damit geimpft werden Menschen der Prioritätengruppe eins und zwei, also vor allem chronische Kranke, Menschen mit Behinderung, Kontaktpersonen von Schwangeren sowie alle ab 70 Jahren.