Wenn Pirmasenser und Poissianer ihre Freundschaft feiern, dann geht das dieses Jahr nur online und bleibt deshalb wahrscheinlich ohne große Resonanz.

Pirmasens und Poissy sind seit 1965 freundschaftlich miteinander verbunden – eine durch viele Vereine und Bürger beider Städte gelebte Erfolgsgeschichte. Und die sollte im vergangenen Jahr auch gebührend gefeiert werden – sollte. Doch dann kam Corona und mit Corona der Lockdown. Das Aus für die große Feier mit Händeschütteln und Schulterklopfen, mit Küsschen hier und Küsschen da, mit Festreden und jeder Menge Artigkeiten.

Nein, so wollte man dieses Jubiläum, diesen Teil der deutsch-französischen Partnerschaft nicht einfach verstreichen lassen. Deshalb gibt es nun anlässlich der Deutsch-französischen Woche die erste digitale Feier zum Jubiläum „55+1“. Schlabbeflicker und Pisciacais treffen sich dazu vor den Bildschirmen.

Zum Auftakt der Woche sollten am Montag virtuelle Grußbotschaften der beiden Oberbürgermeister an die Bürger auf dem Programm stehen. Und auch hier wieder „sollten“. Sie wurden verlegt auf Freitag. Dann werden die gegenseitigen Lobpreisungen nachgeholt. Hoffentlich, denn unzählige Pirmasenser und Poissianer sitzen sicher schon ungeduldig vor den Bildschirmen, um den Worten zu lauschen, die so vorhersehbar wie überflüssig sind. Ein Austausch von Nettigkeiten eben. Aber wer lässt sich nicht gerne überraschen.

Doch damit diese Feier nicht nur auf der Ebene der Honoratioren abläuft, gibt es für Pirmasenser und Poissianer eine ganze Woche bis zum 22. Januar, um mithilfe unterschiedlicher Formate, darunter Bilderrätsel, Kochrezepte und Literatur-Empfehlungen, Unterschiede zu erkennen, Gemeinsamkeiten zu finden und die Sprache des Nachbarn zu entdecken. Jeden Tag wird dazu etwas Neues auf die Seite www.pirmasens.de/jumelage gestellt, um so das virtuelle Treffen spannend zu gestalten.

Mitmachen ist dabei ausdrücklich erwünscht – es gibt ja auch einige Preise zu gewinnen. Theaterkarten zum Beispiel, so denn irgendwann in der Pirmasenser Festhalle mal wieder ein Theaterstück aufgeführt wird und die Gewinner bis dahin ihre Karten nicht vergessen oder verlegt haben. Und Gewinner aus Poissy? Die müssen halt rechtzeitig losfahren, um zum Beginn der Vorstellung in der Festhalle zu sein.

„Un regard en arrière – ein Blick zurück“ heißt es am Donnerstag. Anhand zahlreicher bislang unveröffentlichter Fotos laden die Macher zu einer Zeitreise ins Gestern ein. Dabei sollen Erinnerungen an offizielle Partnerschaftsbewegungen zwischen 1965 und 2019 wachgeküsst werden. Interessant dürfte insoweit das Zeitzeugengespräch auf dem Youtube-Kanal der Stadt werden mit Pirmasensern und Poissianern wie Bernhard Matheis, Hans-Peter Schuster, Peter Schiel, Klaus Motsch und Viktoria Schelp – Menschen, die wirklich etwas zu erzählen haben.

Online