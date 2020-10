[Aktualisiert 17.19 Uhr] In der Rodalber Neuhofstraße gab es am Mittwochnachmittag einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. Durch einen Unfall bei Schweißarbeiten an einem Auto sei in einer Garage ein Feuer ausgebrochen, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Verletzt wurde wohl niemand. Jedoch sind anscheinend Gasflaschen explodiert, die in der Nähe standen.

Ein lauter Knall hatte gegen 14 Uhr viele Anwohner auf die Straße gebracht. Dichter schwarzer Rauch war über den Häusern zu sehen. Das Feuer war im mit Holzbeschlag ausgestatteten Nebengebäude eines Wohnhauses entstanden, in dem eine kleine Werkstatt untergebracht ist, berichtete der stellvertretende Wehrleiter Benjamin Helfrich.

Unterstützung erhielt die Rodalber Wehr durch die Feuerwehren Leimen, Münchweiler und Donsieders sowie – wegen der starken Rauchgasentwicklung – von der Gruppe Atemschutzkomponenten Mitte des Landkreises. Die Straße wurde während des Einsatzes gesperrt. Mit 51 Leuten gingen die Wehren gegen die Flammen vor. Wegen der Lage mitten im Wohngebiet wurde zunächst befürchtet, dass das Feuer auf die umliegenden Häuser übergreifen könnte. Doch die Einsatzkräfte bekamen den Brand bald unter Kontrolle und verhinderten dies.