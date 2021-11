Hunderte Beschäftigte des Unternehmens Hager in Heltersberg, Blieskastel, dem Sauerland und in Frankreich haben auch in diesem Jahr wieder die Cent-Beträge ihres Lohnes für einen gemeinnützigen Zweck gespendet. Zum wiederholten Mal profitierte die Pirmasenser Tafel von dem Engagement und darf sich über einen warmen Geldsegen in Höhe von 5000 Euro freuen.

Die Hager-Stiftungsvorstände Susanne Trockle und Udo Götschel überbrachten am Montag die Spende. „Diese Großspender bilden unser Fundament und sorgen für eine gewisse Planungssicherheit. Eigentlich rechnen wir schon damit“, unterstrich Tafel-Vorsitzender Gerhard Herrmann die Bedeutung solcher Zuwendungen. Die Pirmasenser Tafel, so Vorstandsmitglied Helmut Maurer, sei dank der Spender einige der wenigen Tafeln in Deutschland, die keinen Obolus von ihren Kunden verlangen.