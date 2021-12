Sein Engagement im sozialen Bereich setzt der Pirmasenser Münzfachhändler Numiversal mit einer Spende für das Tierheim am Sommerwald fort. Über 5000 Euro freuten sich am Dienstag die Tierschutzverein-Vorsitzenden Birgit Grohmann und Birgit Oster.

Einen entsprechenden Scheck hatte Henning Baden, geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens, mitgebracht. Vor Ort machte Baden klar, dass es ihm wichtig sei, im unmittelbaren Umkreis von Pirmasens zu helfen. In diesem Jahr sollte deswegen das Tierheim profitieren, obwohl man auch bereits den Flutopfern in der Ahrtal-Gemeinde Schuld geholfen habe. Das Geld wird, so die Tierschutzverein-Vorsitzenden, nicht für ein konkretes Projekt verwendet, sondern zur Finanzierung des laufenden Betriebes eingesetzt.