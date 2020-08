Am vergangenen Samstag um genau 3.25 Uhr erblickte im Städtischen Krankenhaus das zweite Kind von Soghra Sarwavi das Licht der Welt. Helma wurde mit 2830 Gramm und einer Größe von 46 Zentimeter im Kreißsaal des Krankenhauses geboren. Auch für das Krankenhaus Pirmasens sei Helmas Geburt ein besonderer Moment gewesen: „Das Mädchen kam als 500. Baby in diesem Jahr auf die Welt“, so die Mitteilung der Klinik am Mittwochnachmittag.