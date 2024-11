Erfolgreiche Schiffstaufe und Jungfernfahrt am Eisweiher, dem Pirmasenser „Hafen“ der Schiffsmodellbauer: Mit ein wenig Herzklopfen ließen Erbauer Konrad Heimsott und seine Modellbaufreunde den Nachbau des im Original mit Atom betriebenen Eisbrechers „Lenin“ erstmals ins Wasser.

Im August dieses Jahres hatte das Schiff beim Internationales Schiffsmodell-Schaufahren am Eisweiher noch auf dem „Trockendock“ gestanden. Viele Besucher waren zur Besichtigung gekommen und hatten dem Erbauer Konrad Heimsott quasi ein Loch in den Bauch gefragt. Die meisten wollten wissen, wann das 267 Zentimeter lange und 115 Kilogramm schwere Modell zum ersten Mal Wasser unter den Kiel bekommt. Wahrscheinlich noch in diesem Jahr, ließ der leidenschaftliche Modellbauer damals die Interessierten wissen. Am vergangenen Freitag war es nun soweit: Christa Heimsott, die Ehefrau des Modellbauers, taufte den Eisbrechernachbau auf den Namen „Lenin“ und wünschte ihm „allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel“. Nach fast 50 Jahren, die zwischen der Idee des Baus und der ersten Ausfahrt im Eisweiher lagen, standen dem Bootbauer Tränen in den Augen.

Mit einem kleinen Plan und einem Foto aus einer Zeitschrift der ehemaligen DDR hat 1975 alles begonnen. Mehr Informationen oder gar Pläne waren damals über das Schiff nirgendwo erhältlich. So begann Heimzott nach Foto und eigener Phantasie an zu bauen. Vor einigen Jahren packte den Modellbauer dann der Ehrgeiz, das Projekt „Lenin“ noch einmal anzugehen. Inzwischen ermöglichte das Internet, viele Details des Schiffes einzusehen. Der Entschluss von Heimzott stand fest: Der alte begonnene Aufbau kommt weg und der Eisbrecher wird originalgetreu nachgebaut. Fortan lief der 3D-Drucker des Modellbauers heiß, tausende kleine und größere Schiffsutensilien wurden gefertigt. Die Stunden seiner geistigen und handwerklichen Tätigkeiten sind nicht zählbar. Wichtig war ihm das Endprodukt, das nun auf dem Eisweiher seine ersten Erkundungsfahrten auf stiller See – und noch ohne Eis – drehen durfte.

Sowjetisches Symbol des Fortschritts

Die „Lenin“ war der erste Atomeisbrecher und zugleich das erste zivile mit Kernkraft getriebene Schiff der Welt. Sie wurde 1957 vom Stapel gelassen und diente während des Kalten Krieges als Symbol für den technologischen Fortschritt der Sowjetunion. 1989 war die letzte Dienstfahrt des Eisbrechers. Seit 2011 steht das ausgediente Boot als Museumsschiff im Hafen von Murmansk.

Modellbauer Heimsott versichert schmunzelnd, dass sein Nachbau nur zu friedlichen Zwecken auf den heimischen Gewässern unterwegs ist und allen Menschen Spaß bereiten soll. Sehr zur Freude auch vom Ehrenvorsitzenden der Schiffsmodellbauer, Achim Wölfel, der seinem Vereinskameraden für sein Werk aller höchsten Respekt zollte.

Info

„Eisbrecher Lenin“ von Konrad Heimzott

Maßstab: 1:50 - des Jahrgangs 1965

Bauweise: Holz, Kunststoff und Metall

Maße: Höhe 89 Zentimeter, Breite 57 Zentimeter, Länge 267 Zentimeter, Gewicht 115 Kilogramm

Antrieb: drei Elektromotoren mit 12 Volt

Funktionen: Beleuchtung, verschiedene Lichterführung, Soundmodul, Rettungsboote und Barkassen die auf und ab gelassen werden können, Hubschrauber dessen Rotor sich dreht sich, 70 Figuren, 32-Kanal-Fernsteuerung