Justizminister Herbert Mertin zeichnete am Mittwoch im Mainzer Justizministerium Justizinspektor Thomas Schuhmacher vom Amtsgericht Pirmasens anlässlich seines 50. Jubiläums im Dienste der rheinland-pfälzischen Justiz aus.

„Es ist mir eine besondere Freude, Ihnen heute zum ,goldenen Dienstjubiläum’ zu gratulieren und Ihnen für Ihre treuen Dienste für die rheinland-pfälzische Justiz danken zu können. 50 Jahre Dienst – nur einige wenige Beamtinnen und Beamte können auf eine derartige eindrucksvolle Karriere zurückschauen“, sagte Mertin zu Schuhmacher.

Der Jubilar wurde am 24. Mai 1956 in Pirmasens geboren. Er begann seine Ausbildung bei der Justiz im August 1971 am Amtsgericht Pirmasens. Im Jahr 1976 schloss er erfolgreich die Prüfung zum Justizassistenten ab und ist seitdem – abgesehen von kurzen Stationen bei den Amtsgerichten Frankenthal, Landau und Bad Dürkheim – beim Amtsgericht Pirmasens beschäftigt, wo er seit dem Juli 2012 als Justizinspektor tätig ist.