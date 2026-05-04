Die IG Schiffsmodellbau Pirmasens hat über zwei Tage ihr 50-jähriges Bestehen mit einer Jubiläumsausstellung in der Wasgauhalle gefeiert. Das gab es zu sehen.

Gegründet wurde die IG Schiffsmodellbau 1976 aus einer Initiative des Pirmasensers Peter Oho. Mit regelmäßigen Treffen, dem Eintrag ins Vereinsregister und der Mitgründung einer regionalen Interessengemeinschaft sowie dem Beitritt zum Dachverband Nauticus war der Grundstein für die heute 50 Jahre währende Erfolgsgeschichte der Schiffsmodellbauer gelegt. „Unsere erste öffentliche Veranstaltung war eine kleine, aber qualitativ beachtliche Ausstellung in der Schalterhalle der Kreissparkasse Pirmasens im Juni 1976“, weiß der heutige Vereinsvorstand Volker Zimmermann. 1985 kam dann das eigene Vereinsheim hinzu, heute ist die Interessensgemeinschaft auf 110 Mitglieder angewachsen. Ein Mann der ersten Stunde ist der Pirmasenser Bruno Heimsott. Zu der Jubiläumsausstellung in der Wasgauhalle hat er eine Nachbildung der Titanic mitgebracht – ein Schätzchen, auf das er ganz besonders stolz ist. „Das Schiff ist 47 Jahre alt und ist 1,80 Meter groß. Die Bauzeit hat etwa vier bis fünf Jahre gedauert“, erklärt Heimsott. Regelmäßig investiert der Schiffsmodellbauer Geld in die Titanic, unter anderem hat er sie vor ein paar Jahren mit Lichttechnik umgebaut. Zuhause hat Heimsott etwa 25 Modelle in einem eigenen Zimmer. „Ich bin froh, Mitglied der ersten Stunde zu sein. So konnte ich mitbekommen, wie sich die IG im Laufe der Jahre weiterentwickelt hat. Das Jubiläum ist etwas ganz Besonderes“, betont der Pirmasenser.

Aber nicht nur Schiffe, Segel- und Rennboote, auch ferngelenkte Modellfahrzeuge aller Art, sowie Produkte aus Lego bis hin zu Kriegsschiffen und Panzern waren am Wochenende in der Wasgauhalle zu bestaunen. Ein Höhepunkt: der Lastwagen-Parcours in einem Nebenraum der Wasgauhalle. Mit sichtlicher Begeisterung steuert hier Tobias Lay von den Minitruck-Freunden Saar einen Bagger, der echten Sand von A nach B transportiert. „In Pirmasens war ich bestimmt schon drei- bis viermal. Das Verhältnis unseres Vereins zu den Pirmasensern ist freundschaftlich, hier passt immer allles. Ich investiere viel Zeit in mein Hobby, da sind wir uns hier alle ähnlich. Ich selbst habe mich auf den Bau von Baumaschinen spezialisiert“, erzählt Lay.

Zweites Jubiläum mit der Partnerstadt

Der Städtepartnerschaft zwischen Pirmasens und Poissy wurde bei der Jubiläumsausstellung aber ebenfalls Tribut gezollt. Die Franzosen ließen es sich nicht nehmen, mit einer Abordnung nach Pirmasens zu kommen und ihre Pirmasenser Freunde zu besuchen. „Die Schiffsmodellbauer in Poissy gründeten 1988 die ,Association de Modelisme et de Figurinistes de Poissy’, kurz AMF. Mit diesem Verein sind wir in diesem Jahr schon 35 Jahre verbandelt, das ist ein zweites Jubiläum an diesem Wochenende“, freut sich Volker Zimmermann.

Martin Kieborz wiederum ist einer von 300 anwesenden Ausstellern. Mitgebracht haben er und seine Mitstreiter eine Nachbildung der Wieslauterbahn, an der vier Leute dreieinhalb Jahre gebaut haben. „Die Wieslauterbahn führt über Dahn nach Bundenthal-Rumbach. 1911 wurde sie in Betrieb genommen. Die Pläne, die wir für die Nachbildung hatten, richten sich nach dem Original. Allein für den Aufbau der Bahn für dieses Wochenende haben wir fünf Stunden gebraucht“, erklärt Kieborz.

Schaufahren am Eisweiher : „Da werden wir richtig Gas geben“

Aber auch die Besucher waren am Samstag kurz nach der Eröffnung der Ausstellung guter Dinge: Stefanie Reinhardt-Epp war mit ihrem acht Jahre alten Sohn Philipp gekommen, dem sein Großvater den Modellbau nahe gebracht hat. „Wir kommen seit Jahren zum Eisweiher zum Schaufahren. Philipp findet Modellbau richtig cool, ich als Mutter halte das für ein gutes und sinnvolles Hobby“, sagt Reinhardt-Epp.

Nach zwei Tagen vollgepacktem Programm ist der Vorsitzende der IG Schiffsmodellbau, Volker Zimmermann, müde, aber glücklich: „Es war anstrengend, aber genial. Wir haben sehr viel Zuspruch erhalten, die Leute waren sehr interessiert, vor allem die Kinder. Unsere Gründungsmitglieder haben wir an diesem Wochenende zu Ehrenmitgliedern ernannt. Ich bin richtig stolz und freue mich jetzt auf unser Schaufahren am Eisweiher im August. Da werden wir richtig Gas geben.“