Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Firma A&A Weißhäuptel, Familienunternehmen in zweiter und dritter Generation, blickt in diesem Jahr auf 50 Jahre zurück. Damit ist das Unternehmen so alt wie der Meisterbrief seines Gründers.

Wenn ein Familienbetrieb wie die Stahl- und Metallbau GmbH A&A Weißhäuptel 50-jähriges Bestehen feiern kann, dann bedeutet dies auch, dass − salopp gesagt −