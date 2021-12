Seit Donnerstag wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz 49 weitere Covid-19-Fälle gemeldet. Die Behörde wurde außerdem darüber informiert, dass es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gegeben hat: Eine Frau im Alter zwischen 80 und 85 Jahren aus der Verbandsgemeinde Dahner-Felsenland verstarb mit einer Sars-CoV-2 Infektion, sie war bereits geimpft.

592 Menschen im Gesundheitsamtsbezirk gelten derzeit als mit dem Coronavirus infiziert. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 171 (15 neue Fälle), in Zweibrücken 151 (+15), sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 54 (+2), Hauenstein 35 (+2), Pirmasens-Land 30 (+2), Rodalben 37 (+1), Thaleischweiler-Wallhalben 37 (+6), Waldfischbach-Burgalben 23 (+1) und Zweibrücken-Land 54 (+5).

Die Inzidenzwerte und die Hospitalisierungsrate sinken weiterhin. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenz für den Kreis mit 103, für Pirmasens mit 137 und für Zweibrücken mit 162 an. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 2,10.

Impfen ohne Termin

Der Impfbus des Landes ist in dieser Woche in der Region unterwegs: am Dienstag, 28. Dezember, von 9 bis 17 Uhr am Bürgerhaus in Münchweiler, am Mittwoch, 29. Dezember, von 9 bis 17 Uhr an der Athletenhalle in Thaleischweiler-Fröschen und am Donnerstag, 30. Dezember, von 9 bis 17 Uhr in Pirmasens an der Messehalle 6D.