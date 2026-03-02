Sonntagabend-Klatsche für die Handballer der TS Rodalben: Beim verlustpunktfreien Verbandsliga-Tabellenführer TV Wörth geht die Turnerschaft mit 23:47 (15:22) unter.

„Wenn wir mit zehn Toren Unterschied verlieren, ist die Welt in Ordnung, da der Gegner einfach besser ist als wir. Schade, dass wir uns dann aber so verkaufen und am Ende auch aufgeben “, sagte der verletzte TSR-Routinier Jonas Baumgart, der als zweiter Offizieller auf der Bank saß.

„Selbst bei einer deutlichen Niederlage hätten wir bei einem guten Spiel von uns mit einem positiven Gefühl rausgehen können“, merkte TSR-Trainer Hendrik Matheis an. Doch seine Mannschaft agierte in der Defensive nach dem Seitenwechsel blutleer. Die Vorgabe, in den zweiten 30 Minuten, die Mitte zuzubekommen, wurde deutlich verfehlt. Stattdessen habe keiner mehr richtig verschoben, was zum Teil auch eine Einstellungssache sei, so Matheis.

Passabel vor der Pause

Dabei verkauften sich die Rodalber in der ersten Halbzeit noch gut und hielten so den Rückstand trotz zu vieler Gegentore und einiger unglücklicher Szenen in Grenzen. Matheis: „Wir wurden regelrecht über deren schnelle Mitte überrannt, da wir in der Rückwärtsbewegung entweder zu langsam oder einfach zu unsortiert waren.“ Der Spitzenreiter hielt an diesem Spielstil und Vollgas-Handball über die kompletten 60 Minuten fest, was den nur acht TSR-Feldspielern die Körner raubte und der Grund dafür war, warum die Gäste mehr und mehr untergingen. Trotz der deutlichen Niederlage sah Matheis wenigstens eine gute Sache im Spiel seiner Mannschaft. Die Kreuzungen im Angriff während des ersten Durchgangs seien vielversprechend gewesen.