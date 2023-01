Zum Auftakt der 45. Hallenfußball-Stadtmeisterschaft um den RHEINPFALZ-Pokal hat Oberligist FK Pirmasens am Freitagabend mit 6:2 gegen den TuS Winzeln II gewonnen. Dabei lag der Rekord-Stadtmeister gegen das C-Klasse-Team zunächst überraschend mit 0:1 und 1:2 zurück. Der Winzler Alexander Becker hatte das erste Turniertor erzielt. Die Vorrundengruppe B ermittelt am kommenden Mittwoch ihre Teilnehmer an der Endrunde am Freitag, 27. Januar, in der Wasgauhalle.