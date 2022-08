Nach aktuellem Stand von Dienstag, 9. August, 11 Uhr, wurden im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts der Kreisverwaltung Südwestpfalz seit Freitag vergangener Woche weitere 351 bestätigte Covid-19-Fälle erfasst.

Das Landesuntersuchungsamt meldet dazu aktuell die Inzidenzwerte 459,9 für den Landkreis Südwestpfalz, 368,3 für Pirmasens sowie 673,1 für Zweibrücken und für die landesweite 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz den Wert 4,93. Stand Dienstag waren insgesamt 44 Patienten aufgrund von Covid-19 stationär in den drei Krankenhäusern im Bereich des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung Südwestpfalz gemeldet. Weiterhin besteht bei vier hospitalisierten Personen noch der Verdacht auf Covid-19. Positiv getestet wurden je eine Kraft der Kindertagesstätten St. Elisabeth in Dahn, Schwalbennest in Höheischweiler, Max & Moritz in Münchweiler, Villa Sonnenschein in Wilgartswiesen und der Kinderkrippe Klitzeklein in Zweibrücken.