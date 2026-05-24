Der Schiedsrichter steht wegen eines Platzverweises für den Pirmasenser Dreifach-Torschützen und der unerklärlich langen Nachspielzeit in der Kritik.

Obwohl sie schon 15 Minuten in Unterzahl waren, führten die A-Junioren-Fußballer des FK Pirmasens am Samstag vor 450 Zuschauern im Framas-Stadion bis in die Nachspielzeit klar und verdient mit 4:1 gegen den 1. FC Saarbrücken. Der Sieg und damit Platz vier in ihrer DFB-Nachwuchsliga-Gruppe schien so gut wie sicher. Doch dann das: Saarbrücken traf zweimal in der siebenminütigen Nachspielzeit, die Jonas Grütter, der Schiedsrichter aus Westfalen, angezeigt hatte. Grütter ließ dann noch länger spielen. In der zehnten Minute der Nachspielzeit glich Saarbrücken aus. Erst dann pfiff der Referee ab und musste sich von den entsetzten FKP-Fans unter anderem Worte wie „Verbrecher am Jugendfußball“ anhören. Durch das Remis bleibt Saarbrücken in der U19-Eliteklasse, Pirmasens muss raus.

Die Pirmasenser lieferten ein klasse Spiel ab. „Wir waren alle total motiviert und wollten unbedingt die Qualifikation für die Nachwuchsliga schaffen“, sagte Oleksandr Formaniuk nach dem Abpfiff. Der FKP-Spielmacher aus der Ukraine hatte bereits in der ersten Spielminute ein Zeichen gesetzt. Er luchste der lange wackeligen FCS-Abwehr den Ball ab, lief alleine auf Keeper Johannes Ferring zu und schoss zum 1:0 ein. Welch ein Auftakt!

Dreimal Crafton

Dann drang Benedikt Stratmann von links in den Saarbrücker Strafraum ein, zog ab, Cai Crafton war noch dran, und der Ball flutschte Ferring durch Hände und Beine – 2:0 (13.). Durch einen unnötigen Ballverlust von Luca Popescu kam Nico Grucza an den Ball, steuerte alleine auf FKP-Keeper Niko Eiermann zu und erzielte Saarbrückens Anschlusstor (15.). Nach einem Freistoß von Formaniuk klärte Grucza auf der Saarbrücker Torlinie. In Minute 41 fiel doch das 3:1, ein mustergültiges Tor: Jannik Muth unterband einen Spielaufbau der Saarländer, spielte den langen Ball auf die linke Seite zu Formaniuk, dessen Schuss konnte FCS-Keeper Ferring nicht festhalten, Crafton war zur Stelle und schoss ein.

Die zweite Hälfte: Nach drei starken Offensivaktionen von Noah Berndt klärte Eiermann einen Freistoß von Grucza mit zwei Fäusten aus der Gefahrenzone. Wieder erfolgreiches Pressing, Crafton holte sich die Kugel und traf zum 4:1 (52.). Was sollte jetzt noch schiefgehen?

Kommunikationsopfer

Die Situation in der 75. Minute, die einen Bruch im Pirmasenser Spiel brachte, erklärte Dreifach-Torschütze Crafton so: „Ich hatte schon Gelb gesehen, war dann wegen einer Verletzung draußen. Der Linienrichter signalisierte, dass ich wieder rein kann. Der Schiri schaute auch auf mich, als ich auf den Platz lief, hat dann gewartet bis zur nächsten Spielunterbrechung und mir Gelb-Rot gezeigt. Er sagte, er hätte die Erlaubnis, wieder auf den Platz zu dürfen, nicht erteilt.“ Crafton war offenbar das Opfer einer schlechten Kommunikation des Gespanns.

Fortan war es ein anderes Spiel. Die überzeugende Spielstruktur des FKP gab es nicht mehr. Aber die Abwehr hielt zunächst. Eiermann wehrte mit dem Fuß gegen Grucza ab und lenkte einen tückischen Flugball von Strässer mit einer Hand über die Latte.

Handelfmeter

90 Minuten waren vorbei, der Schiedsrichter zeigte sieben Minuten Nachspielzeit an. In der ersten Zusatz-Minute zog Dincher aus 30 Metern ab, der Ball schlug unhaltbar genau im Winkel zum 4:2 ein. Die vierte Nachspielminute: Zwei FKP-Spieler rutschten in einen Schuss im Strafraum, Grütter sah ein Handspiel und gab einen Elfmeter. Strässer verwandelte zum 4:3.

Der Schiedsrichter verlängerte die Nachspielzeit in brütender Hitze. Die zehnte Minute: Ecke für Saarbrücken, Dincher kam zum Kopfball – 4:4. Anstoß. Der FKP ging in die Offensive, mittendrin der Abpfiff. Riesenjubel im Lager des FCS, der sich durch ein nicht mehr für möglich gehaltenes Unentschieden den Verbleib in der U19-Eliteklasse gesichert hat. Niedergeschlagenheit im Lager des FK Pirmasens, denn damit war der von allen angestrebte vierte Platz durch einen schier unglaublichen Verlauf in der Nachspielzeit dahin.

„Schieber!“-Rufe

Laute „Schieber!“-Rufe hallten von der Tribüne, wütende Worte begleiteten das Schiedsrichtergespann in die Kabine. Ein Gespann, das ab der 75. Minute durch zweifelhafte Entscheidungen wie Gelb-Rot für Crafton, den Handelfmeter und die durch nichts zu rechtfertigende lange Nachspielzeit den Spielverlauf zum Nachteil einer aufopfernd kämpfenden FKP-Elf verändert hatte. „Unfassbar. Ab der 75. Minute ist alles gegen uns gelaufen“, haderte Formaniuk.

Der tief enttäuschte FKP-Coach Peter Rubeck stellte fest: „In 34 Jahren als Trainer habe ich so etwas noch nicht erlebt. Der Schiedsrichter verlängert die Nachspielzeit von sieben auf neun Minuten und pfeift dann nach neun Minuten immer noch nicht ab. Dem Eckball zum 4:4 ging ein klares Foul an einem meiner Spieler voraus.“

Ein Kommentar zur DFB-Nachwuchsliga