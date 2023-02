Bei der Diskussion um die Ausweitung der bestehenden Tempo-30-Zonen im Pirmasenser Stadtgebiet wird oft deren fehlende Durchsetzbarkeit moniert. Die Polizei versichert, zu kontrollieren, alle Zahlen liefert sie jedoch nicht.

Viele Autofahrer hielten sich nicht an die schon bestehenden Geschwindigkeitsbeschränkungen und es werde zu wenig kontrolliert, so der Vorwurf, der im Stadtrat und Verkehrsausschuss öfter zu hören war. Mehr Geschwindigkeitsbeschränkungen seien Unsinn, wenn auch nicht entsprechend kontrolliert werde. Wie viel tatsächlich in Tempo-30-Zonen kontrolliert wird, kann die Pirmasenser Polizei allerdings gar nicht sagen. Deren Pressesprecher Werner Häfner betont, dass sicher regelmäßig auch in Tempo-30-Zonen kontrolliert werde. Aus der Polizeistatistik lasse sich aber nicht automatisiert herauslesen, wie oft das passiert.

Wo eine Radarkontrolle positioniert wird, werde nach Risikogruppen und Unfallursachen ausgesucht. Außerdem orientiere sich die Polizei an eigenen Lageanalysen und auch an Bürgerbeschwerden. Häfner betont, dass regelmäßig und teilweise sogar mehrfach pro Woche kontrolliert werde. Das betreffe auch Tempo-30-Zonen und Bereiche vor Schulen und Kindergärten, vor denen über eine kurze Strecke hinweg 30 Stundenkilometer vorgeschrieben sind. Wie oft insgesamt, also auch in Tempo-50-Bereichen, kontrolliert wird, teilte er nicht mit. Bei allen Kontrollen im vergangenen Jahr seien 414 Verstöße festgestellt worden, die auch geahndet worden seien. Wie schnell die erwischten Autofahrer dabei waren, sei der Statistik nicht zu entnehmen. Häfner versicherte, dass die Radarkontrollen mit mobilen Geräten weiterhin durchgeführt würden. Ziel sei es, die Verkehrssicherheit kontinuierlich zu verbessern.