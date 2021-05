Das Schöffengericht Pirmasens verurteilte am Dienstag einen 41-Jährigen zu drei Jahren und neun Monaten Gefängnis – und bezog dabei zwei frühere Verurteilungen ein. Es hielt den Mann für sieben Straftaten für überführt: Drogenabgabe an Minderjährige und gewerbsmäßigen Handel in drei Fällen, Drogenbesitz und gefährliche Körperverletzung in je zwei Fällen. Der Angeklagte hat eine andere Sicht der Dinge.

Im Januar 2019 soll der Angeklagte ein Messer aus der Küchenschublade eines heute 58-jährigen Bekannten genommen und dem Sitzenden in den Oberschenkel gestochen haben. Und er soll dem Mann eine Bierflasche gegen den Kopf geworfen haben. Vorausgegangen sein soll eine verbale Auseinandersetzung um Bier. Nach der Aussage des Geschädigten soll der 41-Jährige ein Bier gewollt haben, es sei aber keines mehr da gewesen. Hingegen gab ein 61-jähriger damaliger Hausbewohner an, der 41-Jährige habe sich selbst bedient. Er hielt es auch für möglich, dass der Angeklagte eine Flasche gegen die Wand geschlagen und der 58-Jährige Splitter abbekommen hatte. Der Geschädigte erlitt Schnittwunden an Kopf und Bein und verließ laut Arztbericht auf eigenen Wunsch noch am selben Tag das Krankenhaus. Er behauptete vor Gericht hingegen, er habe acht Wochen im Krankenhaus gelegen und zwei Tage im Koma und sei seitdem auf einen Rollator angewiesen.

Zudem soll der 41-Jährige, im April 2019 einen heute 60-jährigen Bekannten

mit einem Messer am Hals verletzt haben. Dieser hatte am Dienstag aber keine Erinnerung mehr an den Vorfall. Er zeigte dem Gericht eine Narbe am Hals. Aber er wusste nicht, was da passiert war. Er habe ein Jahr lang viele Schmerzmittel gegen Schmerzen im Bein genommen und „alles nicht mehr richtig mit bekommen“, gestand er. „Aber ich hänge sehr am Leben“, betonte er. Der Angeklagte hatte behauptet, sein Bekannter hätte sich ein Brot geschmiert und dann am Hals geschnitten. Dieses Verfahren stellte das Schöffengericht ein.

Außerdem soll der 41-Jährige 2019 mindestens dreimal Drogen an einen Minderjährigen verkauft haben. Der Schüler erzählte am Dienstag, sein Vater habe ihn mehrmals zum Angeklagten geschickt, um für ihn Haschisch oder Gras zu kaufen. Der Kontakt sei über einen Messenger-Dienst erfolgt, dann habe man sich vor einem Pirmasenser Einkaufsmarkt getroffen. Es gab auch verräterische Sprachnachrichten. Der Angeklagte bestritt diese Vorwürfe energisch. Aber das Gericht sah keinen Grund, warum der 15-Jährige seinen Vater und sich selbst zu Unrecht belasten sollte.

Des Weiteren fand die Polizei im September 2020 auf dem Wohnzimmertisch in der Wohnung einer Bekannten des 41-Jährigen geringe Mengen Amphetamin und Haschisch. „Das ist mir“, soll er zu den Beamten gesagt haben. Im November 2020 fand die Polizei bei einer Personenkontrolle zwei Überraschungseier mit 0,37 Gramm Amphetamin beziehungsweise Haschisch in seinem Rucksack.

Am Ende glaubten Gericht und Staatsanwalt den Zeugen. Er sei eine „Plage für die Bevölkerung und die Polizei“ klagte Staatsanwalt Christian Heinekamp. Es gebe kein Wochenende, an dem der Angeklagte nicht auffalle. Die Taten seien „keine Bagatellen“. Eine lange Haft sei nötig. Er wies auf die vielseitigen und einschlägigen Vorstrafen des Mannes hin und dass er bei den Taten unter mehrfacher laufender Bewährung gestanden habe. Sogar der Verteidiger bekannte, die einzige Frage sei, wie lange sein Mandant in Haft solle. Er bat um eine „angemessene“ Dauer. Das Schöffengericht folgte dem Antrag des Staatsanwaltes. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.