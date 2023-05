Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der SC Weselberg hat wieder in die Erfolgsspur gefunden: Vier Tage nach der ersten Saisonniederlage gewannen die Gelb-Schwarzen in der Süd-Staffel der Fußball-Bezirksliga das Topspiel gegen den bisherigen Tabellenführer SV Schopp mit 4:1 (2:0) und führen nun wieder das Klassement an.

„Wir sind sehr gut in die Partie gekommen“, sagte Weselbergs Spielertrainer Felix Assel. In der 19. Minute gelang Alexander Baum nach einer Ecke von Kevin Büchler der Führungstreffer.