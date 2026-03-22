Die TS Rodalben hat in der Handball-Verbandsliga mit dem 32:41 (16:20) gegen die Südpfalz Tiger II die fünfte Niederlage in Serie kassiert.

„Die haben besser verschoben, weniger Fehler gemacht und einfach mehr Luft gehabt“, sagte TSR-Trainer Hendrik Matheis über den Tabellenzweiten. Mit der eigenen Angriffsleistung war er angesichts von 32 Treffern durchweg zufrieden. Die Turnerschaft spielte am Samstagabend vorne geduldig und wartete auf ihre Chancen. Anders sah es dagegen in der Defensive aus. „Wir haben nicht zugeschoben, dazu fehlte die Abstimmung. Unter dem Strich haben wir keine Abwehr gespielt“, schimpfte Matheis.

Gefühlt dauerte ein Angriff der TSR über eine Minute, die Gäste hingegen brauchten meist nur wenige Sekunden für einen eigenen Treffer, da sie durch Tempohandball zu einfachen Treffern kamen. Dies lag sicherlich auch am Fehlen von Eric Zimmermann und David Saradeth; beide mussten kurzfristig wegen Verletzungen passen.

Bis zum 12:12 dran

Knapp 18 Minuten, bis zum 12:12, konnten die Hausherren die Partie offen gestalten. Danach gelangen den Südpfälzern zwei Treffer in Folge, weshalb Matheis eine Auszeit nahm und seine Spieler aufforderte, nicht hektisch zu werden. Dazu sollten sie mal durchschnaufen. Den „Lauf“ der Südpfalz Tiger konnte er damit aber nicht unterbrechen, denn sie erzielten erneut zwei Treffer hintereinander. „Wenn die Luft mal weg ist, fehlt es an Konzentration und du machst Fehler“, weiß Matheis, dessen Mannschaft danach nur noch dem Rückstand hinterherrannte.

Bei der siebten Niederlage in der neunten Partie im Kalenderjahr 2026 sah Rodalbens Coach gerade bei seinen Nachwuchsakteuren eine weitere positive Entwicklung. Neben Tobias Dully kam auch Luis Schreiner auf eine hundertprozentige Trefferquote. Schreiner erhielt ein Sonderlob, weil er auch in Durchgang zwei für rund 20 Minuten auf der Halbposition eine gute Defensivleistung ablieferte.