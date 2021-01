Das Kanalkompetenz Center Germann, Winzeln, zeigt ein Herz für Kinder und Tiere. Kim-Charis Germann übergab insgesamt 4000 Euro an Spenden. Eine finanzielle Zuwendung in Höhe von 2000 Euro ging an die Regenbogen Kinderhilfe in Pirmasens und wird von dieser für Lebensmittelgutscheine eingesetzt werden. Jeweils 1000 Euro erhielten das Tierheim in Zweibrücken und die DRK Tierrettung in Contwig, welche die Spende für einen dringend benötigten Pferdeanhänger verwenden wird, der in Zukunft die Rettungseinsätze bei größeren Tieren unterstützen soll.