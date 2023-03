Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Runderneuert präsentiert sich Fußball-Bezirksligist SV Herschberg. Nach dem sportlichen Abwärtstrend in den vergangenen Jahren samt Abstieg aus Verbands- und Landesliga hat sich der SVH neu aufgestellt. Sage und schreibe 40 neue Spieler (inklusive A-Junioren) zählt man an der Saalstadter Straße. So konnten die Herschberger nicht nur eine zweite, in der C-Klasse spielende Mannschaft bilden, sondern auch ein A-Junioren-Team.

„Das war mit sehr viel Arbeit verbunden. Wir waren nicht untätig“, merkt Trainer Christian Gessner an. Auch ein Spieler aus der Verbandsliga, Edison Hasani (bisher FK Pirmasens