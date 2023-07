„Lehrer sind für diese Aufgabe prädestiniert“, war Amtsgerichtsdirektorin Sabine Schmidt-Wilhelm am Dienstag anlässlich des 40. Dienstjubiläums der Schiedsfrau Gudrun Matheis überzeugt davon, dass hier der richtige Mensch diese Aufgabe wahrnimmt. Der ehemaligen Realschul-Konrektorin überreichte sie die Dankesurkunde der Ministerpräsidentin. Nach ihrer akademischen Ausbildung zur Realschullehrerin war Matheis zunächst bei den Franziskanerinnen in Kaiserslautern tätig, ehe sie an der Dahner Realschule arbeitete und schließlich im Jahr 2000 nach Pirmasens an die Realschule wechselte, wo sie 2019 als stellvertretende Schulleiterin in den Ruhestand ging.

Seit 2021 bekleidet sie das Amt der Schiedsfrau im Schiedsamtsbezirk Pirmasens. Sie ist somit Ehrenbeamte des Landes und ihre Tätigkeit als Streitschlichterin zählt zu den Dienstjahren im öffentlichen Dienst. „Ich würde das gerne auch nach Ablauf der fünf Jahre, für die ich benannt bin, weitermachen“, zeigte sich Matheis ganz und gar nicht amtsmüde und verwies auf die harmonische Zusammenarbeit mit ihrem Stellvertreter Wolfgang Deny.