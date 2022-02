Wegen Körperverletzung, Beleidigung in zwei Fällen und zweifachen Verstoßes gegen eine Gewaltschutzanordnung des Familiengerichts Pirmasens verurteilte das Amtsgericht am Mittwoch einen 40-jährigen Mann zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann vor, am 2. April 2021 seine ehemalige Freundin im Treppenhaus am Arm gepackt, sie in eine Ecke gedrückt und gedroht zu haben, sie und ihren neuen Freund umzubringen. Dabei habe er gegen eine Gewaltschutzverordnung verstoßen, wonach er sich von der Frau fernhalten musste. Die Frau soll Schmerzen am Handgelenk erlitten haben.

Zwei Tage später soll er die Frau beleidigt haben, als diese auf sein Klopfen die Tür geöffnet habe. Auch dabei soll er gegen die genannte Verordnung verstoßen haben.

Schwellung am Hinterkopf

Am 23. Oktober soll er die Frau erneut beleidigt haben. Außerdem soll er sie so heftig gestoßen haben, dass sie mit dem Kopf nach hinten gegen ein Regal gestürzt sei. Dabei soll sie sich Schmerzen und eine Schwellung am Hinterkopf zugezogen haben. So die Anklage.

In der ersten Verhandlung hatte der 40-Jährige die Vorwürfe noch energisch bestritten und vermutet, seine „Ex“ brauche einen Grund, um die Gewaltschutzverfügung verlängert zu bekommen. Am Mittwoch sagte er nun: „Ich will die Sache abschließen.“ Nur ein paar Kleinigkeiten seien nicht so gewesen, wie in der Anklage vorgeworfen.

Er habe die Hand der Frau nicht festgehalten und sie nicht weggedrückt. Er habe nur seine Wohnungstür geöffnet, als die Frau die Treppe hoch in ihre Wohnung gegangen sei. Er habe auch nicht gedroht, sie und ihren neuen Freund umzubringen. Er habe gar nicht gewusst, dass sie einen „Neuen“ habe. Die restlichen Anklagepunkte würden stimmen, fügte er an.

Bewährungshelfer und Drogenberatung

Das Amtsgericht beschränkte das Verfahren auf die vom Angeklagten eingeräumten Vorwürfe und verurteilte ihn diesbezüglich. Als Auflage muss der Mann wahlweise 750 Euro an den Pfälzischen Verein für soziale Rechtspflege zahlen oder 150 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten. Außerdem muss er ein Jahr lang zweimal im Monat an Drogenberatungsgesprächen teilnehmen und er erhielt einen Bewährungshelfer.

Die Richterin riet dem einschlägig vorbestraften Mann, mit seinem Drogenkonsum vollständig aufzuhören. Sonst bestünde die Gefahr, dass er weitere Straftaten begehe, denn der Drogenbesitz – im Gegensatz zum Konsum - sei strafbar. Er solle ein Vorbild für seine Kinder sein.

Gegen die nicht vor Gericht erschienene Geschädigte verhängte das Gericht ein Ordnungsgeld von 100 Euro ersatzweise zwei Tage Ordnungshaft. Das Urteil ist rechtskräftig.