Zeugen haben am Mittwoch um 14 Uhr einen 40-Jährigen beobachtet, der auf einem Balkon in der Pirmasenser Kronprinzenstraße mit einer Pistole hantierte und auch damit drohte, sie einzusetzen. Die Zeugen riefen die Polizei, wie diese mitteilt. Der Mann war den Beamten aus früheren Einsätzen bekannt. Spezialkräfte fanden bei einer Durchsuchung am Mittwochabend bei ihm eine Reizgaspistole und stellten sie sicher. Die Polizei leitet nun ein Verfahren gegen den Beschuldigten wegen des Androhens von Straftaten ein.