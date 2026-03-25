Wieso es mit den Pfalz Warriors nun ein zweites American-Footballteam in Pirmasens gibt, wo trainiert und gespielt wird, und in welcher Liga es losgeht

Die Frustration war groß in der Pirmasenser American-Football-Szene. Die Praetorians, einst mit großen Hoffnungen gestartet, waren an ihr Limit gekommen. Statt in der Regionalliga um den Aufstieg zu spielen, ging es nur noch darum, nicht abzusteigen. Die Euphorie war verflogen, immer mehr Spieler und Betreuer waren unzufrieden. Die Zusammenarbeit mit dem Mutterverein FK Pirmasens empfanden viele als kontraproduktiv. Und so entschloss sich eine Gruppe von ehemaligen Prätorianern, Football in Pirmasens neu zu denken.

Pfalz Warriors nannte sich der neue Verein, der eigenständig sein wollte, ohne Teil eines größeren Klubs zu sein. Christopher Marko, ehemaliger Teammanager der Praetorians und nun einer der Mitbegründer der Warriors, sagt: „In den letzten zwei bis drei Jahren sind die Praetorians immer mehr auseinandergefallen und das Familiäre, das den Verein vorher ausgemacht hat, war verloren gegangen. Uns geht es nun vor allem darum, eine funktionierende Mannschaft aufzustellen, die eine Einheit bildet. Bei uns soll es nur noch um Football gehen und nicht noch um 800 andere Sachen, wie es eben ist, wenn man nur eine Abteilung des FKP ist, bei dem sich natürlich alles um Fußball dreht.“

Der Rauch hat sich inzwischen verzogen

Rückblende: Im vergangenen August schien der Abstieg der Praetorians aus der Regionalliga besiegelt zu sein. Doch kurz danach zogen sich die Kaiserslauterer Pikes aus der Regionalliga zurück, die Praetorians spalteten sich auf, und der komplette Football in der Region stand auf der Kippe. Inzwischen hat sich der Rauch verzogen. Die Praetorians bleiben als Nachrücker für die Pikes in der Regionalliga, Kaiserslautern hat eine Spielgemeinschaft mit Alzey gegründet und beginnt nun wieder in der Landesliga, der fünften und untersten Liga in Rheinland/Pfalz, wo auch die Warriors starten werden. Eigentlich hatten die Warriors das anders geplant, sagt Marko: „Ursprünglich wollten wir einen Antrag für eine höhere Liga einreichen, aber der Verband hat uns geraten, auf dem untersten Level anzufangen, weil es sonst Beschwerden geben könnte.“

Patrick Niedenzu, Offense Coordinator der Pfalz Warriors. Foto: Warriors/oho

40 Akteure haben die Pirmasenser Football-Krieger inzwischen rekrutiert. Nach den Worten von Marko werden die Warriors eines der stärksten Teams in der Landesliga sein. „Wir haben sechs Neulinge im Team, die wir unter anderem über Tryouts, also Probetrainings, und Social Media gefunden haben. Alle anderen haben teilweise jahrelange Footballerfahrung“, sagt er und betont zugleich, dass manche Gerüchte über die Teamzusammenstellung jeder Grundlage entbehren: „Angeblich hätten wir Spieler angeschrieben, um sie abzuwerben und ihnen Geld angeboten. Das stimmt nicht, wir haben gar kein Geld, um Spieler zu bezahlen.“

Planung für die nächsten fünf bis zehn Jahre

Der Aufstieg ist für die Warriors kein Muss, es geht ja in erster Linie darum, eine neue Mannschaftskultur aufzubauen. Trotzdem würden sich die Pirmasenser natürlich nicht wehren, wenn ein Aufstieg früher als geplant gelingen sollte. Denn ehrgeizige Ziele hat sich das neue Team laut Marko schon gesteckt: „Wir planen für die nächsten fünf bis zehn Jahre, wir wollen Erfolg, und wir wollen hoch.“

Dietmar Groß, Sportdirektor und Defense Coordinator der Pfalz Warriors. Foto: Warriors

Teil des Plans ist eine ungewöhnliche Organisationsstruktur. Denn die Warriors verzichten auf einen Cheftrainer. Dietmar Groß, der unter anderem in der Vergangenheit als Spieler und Coach bei den Pikes gewirkt hat, soll Sportlicher Direktor sein und auch die Defensive der Warriors trainieren. Der ehemalige Praetorians-Headcoach Patrick Niedenzu wird den Angriff betreuen. Marko erklärt: „Ein Headcoach ist beim Training meist nur da, um die anderen Trainer zu betreuen. Außerdem müssen alle organisatorischen Dinge immer mit dem Cheftrainer abgesprochen werden. Wir haben stattdessen mit Dietmar Groß jemanden, der alle diese Dinge verbindet und damit viel mehr leistet als ein Headcoach.“

Auch schon ein Jugendteam auf die Beine gestellt

Neben der ersten Mannschaft haben die Warriors auch ein Jugendteam auf die Beine gestellt. „Wir hatten nur fünf Monate Zeit und haben schon 25 Spieler rekrutiert, darauf sind wir stolz“, erklärt der Teammanager. Trainiert wird dienstags und donnerstags auf dem Gelände des SV Rot-Weiß Pirmasens im Stadtteil Sommerwald – von 17 bis 19 Uhr ist die Jugend dran, von 19 bis 21 Uhr dann die Erwachsenen. Langfristig sollen auch die Heimspiele der Warriors bei Rot-Weiß stattfinden. In der kommenden Saison müssen sie allerdings alle oder zumindest die meisten Heimspiele im städtischen Stadion Spesbach austragen.