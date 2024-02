In der heutigen Zeit eine Seltenheit: Seit 40 Jahren arbeitet die Pirmasenserin Heike Schuppe als Rechtsanwaltsfachangestellte beim gleichen Arbeitgeber. Der Beruf habe sich stark gewandelt, könne auch als Sprungbrett dienen, sagt sie.

Heike Schuppe hat die Kanzlei Höh und Königsamen in der Bahnhofstraße über die Jahre wachsen sehen. Ihre dreijährige Ausbildung als Rechtsanwaltsfachangestellte hat sie mit 17 Jahren begonnen. Wie sie sagt, wollte sie damals unbedingt in einem Büro arbeiten. „Ich habe damals bei meinem Chef Walter Höh angefangen, der 1984 noch in einer anderen Kanzlei gearbeitet hat. Nachdem er bereits mehr als ein Jahrzehnt als Anwalt in Pirmasens tätig war, gründete er zu Beginn des Jahres 1995 die jetzige Kanzlei, welcher noch im gleichen Jahr Rechtsanwalt Patrick Königsamen beitrat. Danach ist die Kanzlei um die beiden Rechtsanwälte Dieter Bernhardt und Thomas Stumpf gewachsen“, erzählt Schuppe. Von Anfang an sei sie also dabei gewesen, habe die Kanzlei wachsen sehen und drei Umzüge in neue Räumlichkeiten miterlebt.

Schuppe, die vorwiegend in der Buchhaltung tätig ist, tippt noch heute Schriftstücke ihres Chefs Walter Höh ab, der als einziger in der Kanzlei nach wie vor auf Bänder spricht. Jüngere Partner tippen ihre Schriftstücke meist selbst in ein entsprechendes Programm ein. „Ich habe damals sogar noch Stenografie gelernt, was heute so gar nicht mehr üblich ist“, weiß die 57-Jährige zu berichten. Tippen gelernt hat Schuppe damals noch auf einer Schreibmaschine mit Kugelkopf, mit den Jahren sei natürlich alles digitaler und moderner geworden.

Umfangreich, abwechslungsreich und vielseitig

Aber auch die Ausbildungsvergütung sei im Laufe der Jahrzehnte enorm gestiegen. „Ich habe damals mit 280 Mark angefangen und hatte großes Glück, dass mich meine Eltern unterstützt haben“, sagt sie. Viele Lehrlinge hat Schuppe in ihren 40 Dienstjahren kommen und gehen sehen. Wie in anderen Berufen sei es auch hier schwierig, Nachwuchs zu finden. „Die meisten jungen Leute gehen studieren oder visieren einen Job in der Justiz an“, weiß sie. Allerdings: „Der Beruf der Rechtsanwaltsfachangestellten kann dafür durchaus ein Sprungbrett sein.“ Ihr Beruf sei sehr umfangreich, abwechslungsreich und vielseitig, schildert Schuppe. „Man hat viele Einblicke in ganz verschiedene Bereiche und bekommt das eine oder andere menschliche Schicksal mit.“

Ihre beiden erwachsenen Kinder haben eine ähnliche berufliche Richtung eingeschlagen wie die Mutter. „Beide leben inzwischen in Frankfurt. Meine Tochter arbeitet in der Wirtschaftsprüfung, mein Sohn in der Steuerberatung“, erklärt die Jubilarin. Anders als junge Menschen in der heutigen Zeit hatte Schuppe im Laufe ihres Berufslebens nie den Wunsch nach Veränderung. An „ihrer“ Kanzlei lobt sie vor allem das angenehme, fast freundschaftliche Klima. „Es ist hier eigentlich eher wie in einer großen Familie als auf einer Arbeit“, sagt sie. Zu den fünf Angestellten, einer Auszubildenden, zwei Aushilfen und nicht zuletzt zu den vier Anwälten hat die Fehrbacherin, die privat leidenschaftlich gerne im Chor singt, ein dementsprechend gutes Verhältnis. Entstanden sind im Laufe der Zeit auch Freundschaften, vor allem zu einer Kollegin, die sieben Jahre nach ihr in die Kanzlei gekommen und bis heute geblieben sei. „Zu meinem 40. Dienstjubiläum ging es mit der ganzen Kanzlei zu einem guten Italiener, das war ein schöner Abend, an den ich mich noch lange erinnern werde“, sagt Schuppe.