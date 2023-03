Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Umsetzung der neuen Corona-Vorgaben der Landesregierung durch die Stadtwerke bedeutet weitreichende Einschnitte im Alltag für alle Beteiligten. Hier nun ein Überblick, was genau gilt und was Verbraucher, die den Werken einen persönlichen Besuch abstatten wollen, beachten, welche Voraussetzungen Fahrgäste in den Bussen erfüllen müssen und welche strengen Regeln für Badegäste des Plub gelten.

Wer als Kunde die Energieberatung oder Kundenservice aufsuchen möchte oder geschäftlich den Werken einen Besuch abstatten möchte, muss vor seinem Besuch einen Termin