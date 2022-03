Am Dienstag haben sich im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz weitere 370 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Inzidenzwerte betragen danach 1118 für den Landkreis, 997 für Pirmasens sowie 1246 für Zweibrücken und für die landesweite 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz gilt der Wert 6,48.

Dem Gesundheitsamt liegen die Informationen von vier weiteren Todesfällen im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion vor. Von den vier Männern war einer aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben im Alter zwischen 75 und 80 Jahren mit Corona verstorben; einer aus Zweibrücken verstarb im Alter zwischen 75 und 80 Jahren, unklar ob mit oder an den Folgen einer Sars-CoV-2 Infektion; und aus Pirmasens verstarb ein Mann im Alter zwischen 85 und 90 Jahren und einer im Alter zwischen 80 und 85 an den Folgen einer Sars-CoV-2 Infektion. Nur für den letztgenannten liegt der Impfstatus mit drei Impfungen vor, in den anderen Fällen ist dies nicht bekannt.