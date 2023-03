Wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls, Diebstahls mit Waffen, tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Polizeibeamte und versuchter Körperverletzung muss ein 37-Jähriger jetzt ins Gefängnis.

Am zweiten Verhandlungstag hatte der Angeklagte überraschend gestanden, dass er – und zwar alleine – im November 2021 in der Wohnung des Bekannten war, die Spielkonsole herausgeholt und dabei eine Clownsmaske getragen habe. Anlass für die Aktion war, dass der Wohnungsinhaber die Mutter seines Patenkindes beim Verkauf eines E-Rollers abgezockt habe. Jene Frau gab an, dass sie weder vom Käufer noch vom Angeklagten Geld für den Roller bekommen habe. Das erklärte der 37-Jährige so: „Die Spielekonsole war nur Schrott. Es war das einzige von Wert in dem Drecksloch. Ich habe einfach was geschnappt“. Die Konsole habe er nicht verkauft, sondern damit gespielt, räumte er dann ein. Staatsanwalt Patrick Langendörfer belehrte den Mann: Auch wenn der Wohnungsinhaber seiner Bekannten Geld geschuldet und Zahlung unberechtigt verweigert habe, habe er nicht das Recht, dessen Wohnung aufzubrechen und Gegenstände herauszuholen.

Am ersten Verhandlungstag hatte der 37-Jährige zugegeben, dass er im August 2022 „ein bisschen Geld sparen wollte“, als er in einem Einkaufsmarkt eine Packung Salamiwürste einsteckte, ohne sie zu bezahlen. Den Kaufhausdetektiv habe er vor seiner Durchsuchung auf das Einhandmesser in seiner Hosentasche hingewiesen, hatte er sich verteidigt. Aber der Staatsanwalt belehrte den Mann, damit sei ihm „sehr bewusst gewesen, dass er es dabeihabe“. Auch wenn er es nicht habe benutzen wollen, sei es Diebstahl mit Waffen. Die Gefährlichkeit ergebe sich aus der Möglichkeit, es zu ziehen.

Staatsanwalt und Gericht waren außerdem davon überzeugt, dass der Angeklagte im September 2021 halbnackt mit einer Bratpfanne auf das Auto eines Autofahrers geschlagen, den Mann bedroht und beim anschließenden Polizeieinsatz Widerstand geleistet und in Richtung eines Polizisten geschlagen habe. Der Angeklagte hatte behauptet, an diese Vorfälle keine Erinnerung zu haben. Er hatte fast zwei Promille Alkohol, Spuren von THC und Amphetamin intus.

Die lange Vorstrafenliste des 37-Jährigen umfasst 16 Einträge, er stand unter zweifacher laufender Bewährung und verbüßt derzeit eine Haftstrafe. „Es ging einfach weiter“, monierte der Richter. Er habe „nichts gelernt aus den Strafen“, war das Fazit Langendörfers. Der Angeklagte hingegen befand in seinem Schlusswort: „Ich war 18 Jahre nicht in Haft. Das ist doch was“.

Der Staatsanwalt hatte drei Jahre Haft gefordert, ein halbes Jahr weniger, als das Schöffengericht schließlich verhängte. Der Verteidiger hatte auf eine Strafe von höchstens zwei Jahren plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.