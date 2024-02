Eine 37 Jahre alte Frau muss für vier Jahre in Haft, weil sie unter anderem Drogen an Minderjährige abgegeben hatte. Das vom Vorsitzenden Richter am Pirmasenser Schöffengericht verhängte Strafmaß liegt damit sogar über der Forderung der Staatsanwaltschaft.

Sie habe „versucht, alternative Geschichten zu erzählen“, die seien aber durch Zeugenaussagen nicht bestätigt worden, sagte der Vorsitzende Richter Alexander Kolb in Richtung der 37-jährigen Angeklagten. Das Pirmasenser Schöffengericht war davon überzeugt, dass die Frau in acht Fällen Drogen an Minderjährige abgegeben und auch in größeren Mengen besessen hatte.

Mehrere Zeugen hatten ausgesagt, dass in der Wohnung der Frau regelmäßig Cannabisprodukte konsumiert wurden – auch von Minderjährigen. Joints seien herumgereicht worden. Die Angeklagte habe sie gefragt: „Willst du auch?“, hatte eine damals 14-Jährige etwa ausgesagt. Sie habe am Joint gezogen, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt schwanger gewesen sei. Auch der zum Tatzeitpunkt 16-jährige Sohn der Angeklagten war laut Angaben von Zeugen federführend beteiligt. Er soll die Joints „gebaut“ und bei Verkäufen beteiligt gewesen sein – er hatte in der Verhandlung geschwiegen.

Drogenfund ein Monat nach Verurteilung

Vor rund einem Jahr hatte die Polizei im Schlafzimmer der Frau knapp 17 Gramm Haschisch sichergestellt, im Wohnzimmerschrank 134 einzeln verpackte Tabletten und in der Gefriertruhe fast 147 Gramm Amphetaminpaste. Die Angeklagte hatte behauptet, nur das Haschisch habe ihr gehört. Wem die Tabletten gehören, wisse sie nicht. Anhaltspunkte dafür, dass jemand anderes sie im Schrank deponiert hatte, fanden die Ermittler nicht. Die Amphetaminpaste habe ihr ehemaliger Freund bei einem Dealer bestellt. Wo der sich derzeit aufhält, konnte nicht geklärt werden.

Es gab mehrere Dinge, die das Gericht in seinem Urteil besonders berücksichtigte: Zum einen, dass eine Konsumentin erst 14 Jahre alt war, zum anderen, dass die Drogen nur einen Monat nach einer Verurteilung – ebenfalls wegen eines Drogendelikts – entdeckt wurden. Die Angeklagte muss nun für vier Jahre in Haft, ein Jahr länger als von der Staatsanwaltschaft gefordert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.