Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Sonntag Inzidenzwerte in der Region von 61 (Landkreis), 92 (Pirmasens) und 105 (Zweibrücken). Die RKI-Zahlen sind maßgeblich für den Einsatz der Bundesnotbremse, allerdings ist ihre Erfassung verzögert im Vergleich zur Landesstatistik. So hat das Landesuntersuchungsamt am Sonntag schon neuere Zahlen (Landkreis 76, Pirmasens knapp 85 und Zweibrücken 138), die sich am Montag beim RKI niederschlagen werden.

Das Gesundheitsamt berichtet von 36 weiteren Covid-19-Fällen am Samstag und einem (in Zweibrücken) am Sonntag. Die bestätigten Infektionen vom Samstag verteilen sich auf Pirmasens (6 neu), Zweibrücken (12) sowie die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (9), Pirmasens-Land (2), Rodalben (3), Thaleischweiler-Wallhalben (1), Waldfischbach-Burgalben (2) und Zweibrücken-Land (1).