Kommende Woche, am 30. und 31. August, werden laut Stadtverwaltung 351 Kinder an den acht Pirmasenser Grundschulen eingeschult. Die Anzahl der Erstklässler ist damit gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken (2020/21: 358). Mit 77 Erstklässern in vier Eingangsklassen hat die Horebschule die meisten Anfänger. Ebenfalls vier erste Klassen mit insgesamt 75 Kindern meldet die Robert-Schuman-Schule. In der Grundschule Wittelsbach beginnt für 55 Jungen und Mädchen, die in drei Klassen unterrichtet werden, am kommenden Montag ein neuer Lebensabschnitt. In zwei Klassen werden in der Grundschule Ruhbank/Erlenbrunn 37 neue Kinder unterrichtet. Zweizügig sind die Grundschule Gersbach/Winzeln/Windsberg und die Grundschule Husterhöhe, wo jeweils 30 Erstklässler starten. In Fehrbach und auf dem Sommerwald treten den Angaben zufolge 18 beziehungsweise 29 Neulinge den Schulweg an.