Weit über 500 Stunden ehrenamtlicher Arbeit leistet Jahr für Jahr jede der sieben Frauen, die die Kleiderkammer des katholischen Pfarramtes St. Wendelinus in Niedersimten unterhalten. Mit der Ehrenamtskarte des Landes wurde dieses Engagement nun gewürdigt und belohnt.

Oberbürgermeister Markus Zwick händigte im Ratssaal die Karten aus und war von der uneigennützigen Arbeit der Frauen begeistert. Die Not von Asylbewerbern, Obdachlosen und sozial Schwachen lindere man mit der Abgabe von Möbeln, Haushaltswaren, Elektronik, Babyartikeln und Kleidung, informierte die Vorsitzende Manuela Frenzel. Dabei gestalte sich vor allem der Transport von größeren Möbelstücken als sehr mühsam, und man würde sich über zusätzliche männliche Hilfe sehr freuen. Darüber hinaus unterstütze man fremdsprachige Menschen bei der Überwindung von Verständigungsproblemen. Markus Zwick schloss sich dem im Schreiben der Ministerpräsidentin Malu Dreyer formulierten Dank an die Ehrenamtlichen an. Gabriele Eger, Manuela Frenzel, Sibyla Maria Fremgen, Erika Schwartz, Regina Sarther, Annette Baumgärtner und Gertrud Fischer können nun mit dem Einsatz der Ehrenamtskarte zwei Jahre lang besondere Angebote und Vergünstigungen in ganz Rheinland-Pfalz nutzen.