Nach aktuellem Stand (Freitag, 11 Uhr) haben sich im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Pirmasens 35 weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Das Landesuntersuchungsamt stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 124,4 aktuell in der Risikostufe rot ein, ebenso die Städte Pirmasens (166,5) und Zweibrücken (81,9). Ein weiterer Bewohner der Pirminius-Wohnanlage in Pirmasens wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. Im Awo-Seniorenhaus Johanna Stein in Pirmasens liegen für eine Mitarbeiterin und eine Bewohnerin positive Testergebnisse vor. Im Conrad-von-Wendt Haus in Dahn erhielt eine Bewohnerin ihr positives Testergebnis. Da sie bereits als Kontaktperson ersten Grades unter häuslicher Quarantäne stand, müssen keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden. Zudem ist eine Mitarbeiterin des Hauses Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen am Virus erkrankt. Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 334 bestätigte positive Fälle aktiv, 13 mehr als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 116 (+7), Zweibrücken 42 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 25 (+2), Hauenstein 16 (+2), Pirmasens-Land 18 (+3), Rodalben 29 (+4), Thaleischweiler-Wallhalben 59 (-7), Waldfischbach-Burgalben 11 (+2) und Zweibrücken-Land 18. Insgesamt wurden bis heute 1740 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes 31 Personen mit Corona-Infektion verstorben.