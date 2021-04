Am Donnerstag hat das Gesundheitsamt 35 weitere Covid-19-Fälle in der Südwestpfalz bestätigt. Davon waren zuvor bereits sechs Personen aus Zweibrücken, eine Person aus Pirmasens sowie jeweils eine Person aus den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland und Waldfischbach-Burgalben in häuslicher Quarantäne. Unter den Infizierten befindet sich auch ein Bewohner des Seniorenhauses Johanna Stein in Pirmasens. Außerdem wurde ein Schulkind der Landgraf Ludwig Realschule Plus in Pirmasens positiv getestet. In beiden Fällen sieht das Gesundheitsamt keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Aktuell sind in der Region 375 bestätigte positive Fälle aktiv, 15 mehr als am Mittwoch. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 82 in der Alarmstufe rot ein. Die aktuelle Lage des LUA für den Warn- und Aktionsplan sieht Pirmasens (knapp 90) sowie Zweibrücken (82) ebenfalls in rot. Aufgrund von Meldeproblemen konnten am Donnerstag nicht alle Fälle an das Landesuntersuchungsamt übermittelt werden. Die Zahlen des Gesundheitsamts weichen daher von den Zahlen des Landesuntersuchungsamts ab. Die Kreisverwaltung informiert, dass durch die Berichterstattung über die 40.000 zusätzlichen Impfdosen für das kommende Wochenende bei vielen Bürgern der Eindruck entstanden sei, dass sie sich bei dem Impfzentrum kurzfristig für einen Impftermin anmelden können. Das klappt aber nicht. Wer einen Termin vereinbaren will, muss das über die landesweite Hotline 0800/5758100 oder im Internet über www.impftermin.rlp.de tun.