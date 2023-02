Am frühen Sonntag hat ein 35-Jähriger gegen 5 Uhr in der Husterhöhstraße in Pirmasens zwei geparkte Autos beschädigt. Ein Zeuge beobachtete den Mann laut Polizei, wie er im Vorbeigehen gegen den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs trat. Der Täter konnte kurze Zeit später durch die Polizei aufgegriffen werden. Gegen die polizeilichen Maßnahmen leistete der alkoholisierte und aggressive Mann den Angaben zufolge Widerstand. Dabei habe er einem Polizeibeamten in den Daumen gebissen. Der Polizist sei dadurch leicht verletzt worden, steht im Rapport. Auf der Dienststelle habe man dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Als Grund für die wahllos begangenen Sachbeschädigungen habe der Mann angegeben, dass er sich über seine Freundin geärgert habe. Die Polizei hat nun laut einer Pressemitteilung Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Eventuelle Zeugen und Geschädigte von weiteren Sachbeschädigungen sollen sich bei der Polizei melden.