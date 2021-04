Die Anzahl der Südwestpfälzer, die sich mit Corona infiziert haben, steigt weiter. Am Freitag waren nach Angaben des Gesundheitsamtes 345 bestätigte positive Fälle aktiv, drei mehr als am Vortag. Stand Freitag, 11 Uhr, haben sich in der Region 34 weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 64,3 in der Alarmstufe rot ein. Die aktuelle Lage des LUA für den Warn- und Aktionsplan sieht Pirmasens (82) und erstmals auch seit langem Zweibrücken (61) wieder in rot.

Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 106 (-4), Zweibrücken 46 (+7) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 45 (-4), Hauenstein 15 (-1), Pirmasens-Land 24 (-5), Rodalben 24 (-1), Thaleischweiler-Wallhalben 21 (+3), Waldfischbach-Burgalben 24 (+6) und Zweibrücken-Land 40 (+2). Bis heute wurden 3821 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind 125 Personen in der Region mit Corona-Infektion verstorben.