34 weitere Infektionen mit mutierten Sars-CoV-2-Viren wurden in der Südwestpfalz entdeckt. Wie die Kreisverwaltung berichtet, wurde die britische Variante bei 21 Fällen in Pirmasens, acht Fällen aus dem Landkreis und drei in Zweibrücken festgestellt. Mit der südafrikanischen Variante des Coronavirus haben sich zwei weitere Menschen aus dem Landkreis angesteckt. Das ergab die Auswertung von Proben aus den vergangenen Tagen. Insgesamt sind bisher 66-mal die sogenannten besorgniserregenden Virusvarianten in der Südwestpfalz aufgetaucht: 62-mal war es die britische, viermal die südafrikanische.

Zudem ist ein Mann zwischen 80 und 90 Jahren aus der Verbandsgemeinde Rodalben an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit kommt die Südwestpfalz auf insgesamt 120 tote Einwohner, die mit Corona infiziert waren

Unter anderem wurde ein Kind aus dem Kindergarten Ruhbank sowie vier Schüler der Grundschule Lemberg positiv auf Sars-CoV-2 getestet. In beiden Einrichtungen sind laut Kreisverwaltung keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Für Montag meldet das Gesundheitsamt 15 neue Corona-Fälle in der Südwestpfalz, sieben davon in Pirmasens. Die Stadt weist inzwischen eine Inzidenz von 169 auf und bleibt damit tiefrotes Risikogebiet. Das gleiche gilt für den Landkreis (Inzidenz 100). Zweibrücken (47) ist in der Gefahrenstufe orange.