Nach aktuellem Stand vom Freitag, 11 Uhr, wurden im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz seit Dienstag weitere 331 bestätigte Covid-19-Fälle erfasst.

Das Landesuntersuchungsamt meldet dazu die Inzidenzwerte 447,4 für den Landkreis, 248,8 für Pirmasens sowie 399,8 für Zweibrücken und für die landesweite 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz den Wert 2,85. Stand Freitag waren insgesamt 17 Patienten aufgrund von Covid-19 stationär in den drei Krankenhäusern im Bereich des Gesundheitsamtes gemeldet. Davon wurde ein Patient auf der Intensivstation behandelt. Weiterhin besteht bei fünf hospitalisierten Personen noch der Verdacht auf Covid-19. Positiv getestet wurden eine Betreuungskraft in der Kita St. Wolfgang in Erfweiler, zwei Schülerinnen und zwei Schüler in der Käthe-Dassler Realschule plus und zwei Lehrkräfte und drei Schülerinnen des Leibniz-Gymnasiums in Pirmasens, zwei Schülerinnen der IGS Waldfischbach und eine Schülerin der BBS Zweibrücken.

Insgesamt wurden bis heute 44.660 Personen im Bereich des Gesundheitsamts positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes 263 Personen mit Corona-Infektion verstorben.