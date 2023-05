Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war eine gewagte Einladung, die Kuratorin Charlotte Veit an die hiesigen Kunstschaffenden ausgesprochen hatte: Jeder darf ein bis drei Werke in der Alten Post zeigen – egal, was es ist. Das Ergebnis überrascht angesichts der zu sehenden Qualität und Bandbreite, die vom Hundeporträt bis zum vierdimensionalen Juckreiz reicht.

34 Künstler aus der Stadt und dem Landkreis hatten sich auf den Aufruf von Veit gemeldet, und das Team der Alten Post schaffte es, die teils sehr unterschiedlichen Arbeiten in eine gelungene