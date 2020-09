Ein 33-jähriger Pirmasenser hat am Dienstagabend gegen 19 Uhr mit der Faust das Fenster einer Erdgeschoßwohnung in der Winzler Straße eingeschlagen. Dabei verletzte er sich leicht, wie die Polizei mitteilte. Bewohner der Wohnung hatten den Mann beobachtet und die Polizei verständigt. In Tatortnähe wurde der Mann gefasst. Er verhielt sich nach Angaben der Polizei unkooperativ und renitent und verweigerte Angaben zur Person. Des Weiteren habe der 33-Jährige versucht, nach einem in der Hose mitgeführten, circa 40 Zentimeter langen Holzpflock zu greifen. Daraufhin sei er zu Boden gebracht und gefesselt mit zur Dienststelle genommen worden. Dort seien die Personalien zweifelsfrei festgestellt worden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert von knapp über zwei Promille ergeben. Der Sachschaden am Fenster beläuft sich laut Polizei auf circa 500 Euro. Der Grund für die Tat sei nicht bekannt.