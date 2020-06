Am Montag wurde in Pirmasens ein Kind angefahren. Gegen 16.30 Uhr war der Achtjährige laut Polizei mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Blocksbergstraße im Bereich des Messplatzes in Richtung Kaiserstraße, in entgegengesetzter Richtung zur Verkehrsführung unterwegs. Ein 33-Jähriger Autofahrer hielt den Angaben zufolge verkehrsbedingt an dem dortigen Zebrastreifen an, um Fußgängern das Queren der Straße zu ermöglichen. Als der 33-Jährige gerade dabei war wieder anzufahren, fuhr der Achtjährige auf den Zebrastreifen und wollte die Fahrbahn, in Richtung Berliner Ring, überqueren. Dabei wurde der Junge vom Auto des 33-Jährigen erfasst und zu Boden geschleudert. Beim Sturz erlitt das Kind laut Polizei lediglich leichte Schürfwunden am linken Ellenbogen und dem rechten Schienbein. Die Verletzungen wurden zunächst im Krankenhaus behandelt, ehe die Mutter ihren Sohn wieder mit nach Hause nehmen konnte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro, informiert die Polizei.