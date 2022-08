Am Freitagabend wurde die Polizei zu Streitigkeiten zwischen mehreren Frauen in der Neptunstraße hinzugerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine 33-jährige Pirmasenserin eine andere Frau bedroht hatte. Die 33-Jährige verweigerte die Angaben ihrer Personalien und wollte flüchten. Um dies zu verhindern, wurde sie an den Armen festgehalten. Sie versuchte, sich loszureißen und schlug in Richtung der eingesetzten Beamten. Die Frau wurde deshalb zu Boden gebracht und gefesselt. Dabei zog sie sich eine Gesichtsverletzung zu. Gefesselt auf dem Boden liegend, schrie die Frau unablässig, beleidigte und bedrohte die eingesetzten Beamten massiv und versuchte, nach den Polizeibeamten zu treten. Die Personalien konnten anhand ihres Ausweises ermittelt werden. Sie wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Bei der Fixierung begann sie, zu spucken und traf einen Polizeibeamten ins Auge. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Die Durchführung eines Atemalkoholtests war nicht möglich. Die Frau erwarten nun einige Strafanzeigen, unter anderem wegen Widerstand und tätlichem Angriff.