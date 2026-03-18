Nach zweimaligem Rückstand hat der FK Pirmasens am Mittwochabend noch mit 3:2 (0:1) beim FC Bienwald Kandel gewonnen und damit wie im Vorjahr das Pokalfinale des Südwestdeutschen Fußballverbands gegen den Regionalligisten Schott Mainz erreicht. In der Nachspielzeit gelang dem eingewechselten Oskar Prokopchuk in Gerd-Müller-Manier der Siegtreffer. Sieben Minuten zuvor hatte der personell arg gebeutelte Oberliga-Zweite noch Glück gehabt, dass der Ball nach einem Schlenzer von Kandels Spielertrainer Yasin Özcelik vom Aluminium wieder ins Feld gesprungen war. Es war vor über 1000 Zuschauern ein Spiel der besonderen Tore. Renaldo Balasa, der später auch das 2:1 (57.) für den Verbandsligisten machte, traf in der fünften Spielminute aus etwa 40 Metern zum 1:0. Ebenfalls ein Kunstschuss war das 2:2 von Nico Wiltz (61.). Für das 1:1 (46.) sorgte Dennis Krob nach klasse Vorarbeit von Mike Andreas. Umstritten das nicht gegebene Abseitstor für Kandel kurz vor der Pause.