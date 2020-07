Eine Fünfköpfige Gruppe hat am Dienstag in der Pirmasenser Innenstadt einen 32-Jährigen ausgeraubt. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der Vorfall in der Sandstraße soll sich folgendermaßen abgespielt haben. Das Opfer war den Angaben der Polizei zufolge kurz vorher in einer Bankfiliale, um sich dort Bargeld zu besorgen. Gegen 19.20 Uhr sei der 32-Jährige dann aus einer fünfköpfigen Gruppe heraus angesprochen worden. Dabei sollen die Worte „Money, Geld, Money“ gefallen sein.

Allerdings habe der 32-Jährige auf diese Ansprache nicht reagiert, woraufhin er von mehreren Tätern festgehalten worden sei, schildert die Polizei den Vorfall. Einer der Täter habe die Kleidungstaschen des Opfers durchsucht. Dabei habe er sowohl Bargeld als auch einen Schlüsselbund gestohlen. Die fünf Täter seien anschließend mit der Beute zu Fuß geflüchtet, informiert die Polizei weiter.

Das Opfer sei zwar unverletzt, habe aber einen Raubschaden von mehreren hundert Euro zu beklagen. Das Erscheinungsbild von zwei Täter wird als südosteuropäisch, zwei als osteuropäisch und ein weiterer als afrikanisch vom Geschädigten beschrieben. Alle fünf seien zwischen 25 und 35 Jahren alt und etwa 1,80 Meter groß. Außerdem hätten die Täter alle einen Drei-Tage-Bart gehabt.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer etwas gesehen hat oder sonstige Hinweise zu dem Straßenraub geben kann, soll sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens in Verbindung setzen, unter der Telefonnummer 06331/520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de.