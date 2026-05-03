Frühes 0:1, dann die Wende: FKP-U19 dreht in Püttlingen auf, Stratmann, Crafton und Morman treffen und drehen das Spiel. Der FKP setzt sich beim Elversberger NLZ-Team durch.

Die A-Junioren des FK Pirmasens haben sich mit dem 3:1 (2:1)-Sieg bei der SV Elversberg die Chance erhalten, noch auf Platz vier in der DFB-Nachwuchsliga B, Gruppe E, vorzurücken und damit kommende Saison von Anfang an in der ehemaligen Bundesliga zu spielen.

Alles andere als einen Auftakt nach Maß erwischten aber die U19-Spieler von FKP-Trainer Peter Rubeck. Schon nach vier Minuten stand es 1:0 für die U19 aus dem Nachwuchsleistungszentrum (NLZ). Luca Heiler hatte einen Fehler im Umschaltspiel der Gäste auf dem Rasen in Püttlingen genutzt. Doch der Regionalliga-Aufsteiger aus Pirmasens erkämpfte sich immer mehr Spielanteile und drückte dem Spiel seinen Stempel auf. Einen Steckpass von Oleksandr Formaniuk erlief Benedikt Stratmann und vollstreckte eiskalt – 1:1 (26.). Luca Popescu eroberte dann den Ball im Mittelfeld, hatte in der Vorwärtsbewegung das Auge für Cai Crafton, der zum 2:1 (38.) einschoss.

FKP-U17-Keeper Eiermann „ohne Fehl und Tadel“

„Meine Mannschaft hat mich heute insofern überrascht, als wir in allen Belangen das bessere Team waren. Läuferisch, von der Athletik her und vor allem spielerisch“, urteilte FKP-Coach Rubeck über sein Team. Nur mit der Chancenverwertung haperte es. Stratmann blieb auch im Eins-gegen-eins gegen SV-Keeper Blero Kuqi zweiter Sieger. „Unsere Defensive ließ nach der Pause keine Torchance mehr zu“, lobte Rubeck. U17-Keeper Niko Eiermann, zum ersten Mal von Anfang an im Nachwuchsliga-Team eingesetzt, sei „ohne Fehl und Tadel“ geblieben. Formaniuk, der feine Techniker im Team, lieferte den Pass, und Reid Morman feuerte die Kugel in den Torwinkel – 3:1 (84.).

„Ein hochverdienter Sieg. Wir hatten drei U18- und einen U17-Spieler in der Anfangsformation. Kompliment, wie die sich hier eingebracht haben. Wir haben ein enormes Potenzial in unserer Nachwuchsabteilung“, meinte Rubeck sogar die beste Saisonleistung seines Teams gesehen zu haben. Am Sonntag (13 Uhr) kommt der punktgleiche (elf Punkte) TSV Schott Mainz auf die Husterhöhe.