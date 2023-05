Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Weil die Schulen wegen der Corona-Pandemie im Frühjahr geschlossen waren, können Schüler nach den Sommerferien nun auch in den Herbstferien versäumten Unterrichtsstoff nachholen.

Das kostenlose Angebot in den Herbstferien richtet sich an die Klassen eins bis acht. In Pirmasens können in den beiden Ferienwochen (12. bis 23. Oktober) bis zu 300 Kinder und Jugendliche